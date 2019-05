"RSA San Vitale: non solo professionalità, ma anche tanta umanità", il grazie di un ospite

E POI, ALL’IMPROVVISO, ALLA BELLA ETA’ DI 99 ANNI, TI RITROVI CATAPULTATO IN UN’ALTRA REALTA’ CHE PENSAVI DI NON VIVERE MAI.

ANZIANO, MALATO, LONTANO DALLA TUA CASA, DAI TUOI AFFETTI, DALLE TUE COSE, DALLE TUE ABITUDINI, DALLE TUE RITUALITA’, DA TUTTO CIO’ CHE SONO LE TUE SICUREZZE.

IN QUESTA NUOVA REALTA’, VEDI GENTE ESTRANEA CHE TI GRAVITA ATTORNO, CHE NON CONOSCI E FORSE NON VUOI NEANCHE CONOSCERE MA, CHE SI PRENDE CURA DI TE, DELLA TUA SALUTE, DEL TUO BENESSERE.

NESSUNO AVREBBE SCOMMESSO SU DI ME CHE CE L’AVREI FATTA. EPPURE UN MIRACOLO E’ AVVENUTO. IL MIRACOLO L’HANNO FATTO QUI, AL” SAN VITALE”.

QUI, SONO STATO ACCOLTO , ACCUDITO CON AMORE, CON AFFETTO, CON UMANITA’, CON PROFONDA COSCIENZA MORALE ED ETICA PROFESSIONALE.

CON DELICATEZZA E SENSIBILITA’, SONO STATO LAVATO, CAMBIATO E PROFUMATO, NON FACENDOMI SENTIRE IL DISAGIO CHE SI HA NEI CASI IN CUI TI DEVONO FARE TUTTO A LIVELLO DI IGIENE PERSONALE.

CON DETERMINAZIONE HANNO FATTO SI’ CHE MI NUTRISSI QUANDO NON NE AVEVO VOGLIA E CHE MI SFORZASSI PER RIPRENDERE L’AUTONOMIA CHE MI ERA VENUTA MENO.

MI HANNO SOMMINISTRATO CON DILIGENZA LE TERAPIE FARMACOLOGICHE E TENUTO SOTTO CONTROLLO IL MIO DIABETE IMPAZZITO E BALLERINO.

MI HANNO FATTO FARE, AVENDO TANTA PAZIENZA, TERAPIA FISIOTERAPICA POICHE’ AVEVO PERSO LA MOBILITA’ DELLE GAMBE E FORZA NELLE BRACCIA, MOTIVANDOMI SEMPRE.

DELLA CUCINA HO IMPARATO AD APPREZZARE IL BUON CIBO CHE ARRIVAVA, SOPRATTUTTO NEI GIORNI FESTIVI CON MENU’PRELIBATI E SUCCULENTI.

I DOTTORI, COMPETENTI E INTERESSATI ALLA MIA SALUTE, SONO ANDATI OLTRE LA PROFESSIONALITA,’ CONSIDERANDOMI, COME DOVREBBE ESSERE DAPPERTUTTO, PERSONA E NON NUMERO.

HO RESPIRATO UN’ARIA DI FAMIGLIA DALL’INIZIO.

DI QUELLA FAMIGLIA CHE FA DI TUTTO PUR DI REGALARTI UN ALTRO GIORNO DI SOLE

PER QUESTO, OGGI CHE SONO A CASA, RIVOLGO A VOI IL MIO PENSIERO E IL MIO GRAZIE DI CUORE.

A VOI TUTTI, INDISTINTAMENTE, STAFF OPERATIVO DI QUESTA BELLA REALTA’, CHE FATE SENTIRE, CHI VI VIENE AFFIDATO, COME UN VOSTRO CARO A CUI PRESTARE TUTTE LE DOVUTE ATTENZIONI E CURE.

E’ VERO OGGI SONO DI NUOVO A CASA, HO RIPRESO LE MIE ABITUDINI, LE MIE RITUALITA’, LE MIE FISSE MA, PORTO NEL CUORE IL SUONO DELLE VOSTRE VOCI, I VOSTRI SORRISI, LE VOSTRE CAREZZE, LA VOSTRA INFINITA UMANITA’.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.

ERRICHETTO BRUNO E FAMIGLIA.