San Salvo: “Formazione e Network di imprese” in programma il 25 maggio al Mattioli

Si terrà sabato 25 maggio alle ore 10.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Professionale "R. Mattioli" di San Salvo (Via Montegrappa, n. 69) l’evento “Formazione e Network di imprese: il lavoro in una società che cambia” a conclusione del corso post-diploma “Operatore di Macchine Utensili ad alto contenuto tecnologico”.

Il corso è stato progettato e finanziato da Scuola e Lavoro in collaborazione con 6 aziende del settore della meccanica di precisione/automotive: Gruppo Argirò srl, Teodoro Impianti srl, Emmepi srl, Delta Impianti Industriali srl, La Meccanica Oriente srl e TCM srl. Hanno inoltre collaborato le aziende Hexagon Manufacturing Intelligence e la Overmach Spa.

Interverranno all’evento:

• Francesca Di Virgilio, docente di Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane presso l’UNIMOL, con un suo intervento dal titolo “Network, reti e relazioni fra attori nei sistemi di business: il ruolo della formazione continua e sinergica”

• Patrizia Santella - direttore Scuola e Lavoro

• Giuseppe Argirò – Gruppo Argirò S.r.l.

• Rino Muccino - Emmepi S.r.l

• Fabio Cordella - Teodoro Impianti S.r.l.

• Gli allievi del corso