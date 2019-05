A San Salvo ultimi ritocchi al Trofeo Primavera, campionato regionale UISP strada

Messi a punto gli ultimi dettagli, si sta per alzare il sipario sulla seconda edizione del Trofeo Primavera, la manifestazione organizzata dalla Ciclistica Valle del Trigno in programma sabato 25 maggio che assegna i titoli regionali su strada Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

Un impegno portato avanti con entusiasmo insieme all’amministrazione comunale (con in testa il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore allo sport Tonino Marcello) e agli sponsor in un sabato pomeriggio di ciclismo spettacolo sulle strade di San Salvo.

Da ripetere 6 volte un circuito di 10 chilometri con pianura, saliscendi, una leggera salita di 3 chilometri e tratti in discesa con partenza unica alle 14:30 presso la sede di Ecologica Valtrigno in via Libero Grassi.