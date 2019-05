San Salvo: Orchestraccia, Cisco, Paolo Caiazzo, Cristina D’Avena e PFM protagonisti dell’estate 2019

Sono cinque i grandi eventi dell’estate 2018 organizzati dall’associazione culturale New Generation e da Eventi e Servizi srl con il patrocinio del Comune di San Salvo che scalderanno San Salvo Marina e porteranno nella frequentata località balneare della costa abruzzese una serie di iniziative e ospiti musicali per tutti i gusti.

Ecco le date e i programmi delle singole manifestazioni:

5 agosto- Orchestraccia in concerto: gruppo itinerante folk-rock romano, si compone in mod creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti e performers. Si tratta di una formazione aperta che propone una forma innovativa di spettacolo che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l’Orchestraccia riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e perle della tradizione romana. Tradizione che prosegue con la creazione di inediti della band, in un mix di teatro canzone di grandissimo impatto. La band si esibirà sul palco appositamente allestito in piazza Cristoforo Colombo.

7 agosto- Vivila Festa della famiglia con artisti di strada, street band e la partecipazione straordinaria di Cristina D’Avena. In occasione della prima edizione dell'iniziativa interamente dedicata alle famiglie, che si svolgerà sul lungomare di San Salvo Marina e interesserà anche via Vespucci e via Magellano, si terrà il concerto di Cristina D'Avena, una delle cantanti italiane più amate da grandi e piccini. Diventata famosa negli anni Ottana grazie alle sigle dei cartoni animati, la sua carriera è iniziata da piccolissima quando a soli tre anni ha partecipato allo Zecchino d'Oro con il brano Il Valzer del Moscerino. Kiss me Licia, Nanà Supergirl, Occhi di Gatto e i mitici Puffi sono solo alcuni dei grandi successi della cantante che saranno interpretati anche sul palco di San Salvo Marina.

12 agosto- B.G.H. In concerto: Stef Burns, Will Hunt e Claudio Golinelli, rispettivamente chitarrista, batterista e bassista di Vasco Rossi, si esibiranno in un live coinvolgente all’insegna del rock internazionale. L'apertura della serata sarà affidata ai Senza Resa Vasco Rossi cover band che si esibiranno con una scaletta di brani dedicata al Blasco nazionale.

13 agosto- Nottambula. La storica notte bianca torna quest’anno e si sposta dal centro storico a San Salvo Marina con die ospiti di punta: Stefano Cisco Bellotti, già frontman dei Modena City Ramblers e uno dei più importanti cantautori italiani che ha saputo raccontare le trasformazioni e le lotte sociali del nostro tempo, che si esibirà sul palco principale di Nottambula in piazza Cristofo Colombo, e Paolo Caiazzo, attore e noto alle trasmissioni televisive Quelli che il calcio, Zelig Off, Colorado Cafè Live e Bulldozer, che si esibirà in via Vespucci. La manifestazione Nottambula si terrà su tutto il lungomare Cristoforo Colombo e interesserà anche via Vespucci e via Magellano con diverse iniziative di intrattenimento tra le quali artisti di stradab e street band.

24 agosto- PFM in concerto: gruppo musicale rock progressivo italiano che non ha bisogno di grosse presentazioni e che ha grande popolarità sia in Italia sia a livello internazionale.Una carriera artistica invidiabile, quella della Premiata Forneria Marconi, che affonda le proprie radici negli anni Settanta quando la band uscì dai confini nazionali ed entrò nella classifica degli album della celebre rivista statunitense Billboard. Porteranno a San Salvo uno spaccato di cantautorato italiano in un concerto assolutamente imperdibile. Dopo il concerto si potrà assistere ai fuochi d'artificio in acqua organizzati dal Comune di San Salvo che chiuderanno l'estate 2019.