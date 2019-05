“Una stella ci sta guardando”, il 10 agosto una serata in memoria di Christian Cerbone

“Una stella ci sta guardando” è il nome della serata in memoria di Christian Cerbone, il 19enne di San Salvo prematuramente scomparso il 9 maggio scorso per un malore improvviso. Si svolgerà il 10 agosto, proprio la notte in cui le stelle sono più visibili nel cielo. Alla serata prenderanno parte i genitori i Christian e gli amici più cari. Maggiori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.