Al Mattioli convegno “Formazione e network di imprese” a conclusione del corso specialistico post-diploma

Il sindaco Tiziana Magnacca questa mattina ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale nell'Aula Magna dell'Istituto Professionale Mattioli di San Salvo partecipando al convegno “Formazione e Network di imprese: il lavoro in una società che cambia” a conclusione del corso post-diploma operatore di macchine utensili ad alto contenuto tecnologico. Il sindaco ha ribadito l’importanza della formazione, in particolare specialistica che consente di rispondere alle maggiori richieste di competitività per essere a misura del mercato, e si è complimentata con le aziende del territorio che hanno investito in questa iniziativa.