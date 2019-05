Papa Francesco e la 'svolta rosa': la vastese Suor Alessandra Smerilli nella segreteria del Sinodo

Papa Francesco imprime una svolta rosa nelle nomine vaticane.

Per la prima volta, vengono designate delle donne alla Segreteria del Sinodo.

Si tratta di suor Nathalie Becquart, già direttrice del servizio nazionale della Conferenza Episcopale Francese per l'Evangelizzazione dei giovani e le vocazioni; suor Alessandra Smerilli, docente di Economia alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione 'Auxilium'; suor Maria Luisa Berzosa Gonzalez, direttrice di 'Fe y alegria'; Cecilia Costa, docente di Sociologia a Roma Tre (da lapresse.it).

Suor Alessandra Smerilli, vastese, è stata di recente nominata Consigliere di Stato della Città del Vaticano dal pontefice. Suor Alessandra, oltre alla docenza nella Facoltà “Auxilium”, ha incarichi di insegnamento in altre istituzioni universitarie, è membro del Comitato scientifico ed organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, ed è tra gli esperti del Consiglio nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dal 3 al 28 ottobre 2018 ha partecipato come uditrice al Sinodo dei Vescovi in Vaticano su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.