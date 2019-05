Anteprima estate: gli eventi da non perdere a San Salvo, torna Nottambula

Tra i tanti appuntamenti del cartellone estivo di San Salvo sei in particolare renderanno più frizzante il prossimo mese di agosto ed avranno come scenario San Salvo Marina.

Stamane presso il Lido La Caravella l’Amministrazione comunale ha svelato gli eventi curati dalla collaudata organizzazione dell’associazione culturale New Generation e da Eventi Servizi.

A esibirsi saranno il 5 agosto il gruppo folk-rock romano l’Orchestraccia, il 7 agosto, nell’ambito della prima edizione di “Vivila – festa di famiglia”, Cristina D’Avena e i ragazzi di Bim Bum Bam, il 12 agosto il B.G.H. in concerto composto da Stef Burns, Will Hunt e Claudio Golinelli storici musicisti della band di Vasco Rossi, il 13 agostoNottabula alla Marina, settima edizione della notte bianca con ospiti Stefano Cisco Bellotti (già frontman dei Modena City Rmablers) e Paolo Caiazzo (cabarettista di Made in Sud e Zelig Off) e il 24 agosto la PFM in concerto con al termine i fuochi pirotecnici sul mare.

Tutti appuntamenti gratuiti che si arricchiranno il 10 agosto con l’evento “Una stella ci sta guardando” nel ricordo di Christian Cerbone, prematuramente scomparso lo scorso 9 maggio a soli 19 anni.

“E’ solo un primo assaggio degli eventi che caratterizzeranno il cartellone estivo – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – che come sempre punta a rendere più piacevole le vacanze a San Salvo con manifestazioni per tutti i gusti. Abbiamo voluto annunciare in anteprima questi sei appuntamenti per rendere merito al lavoro preparatorio svolto dagli organizzatori”.

Da segnalare la prima edizione di Vivila – Festa della Famiglia con Cristina D’Avena che diventerà una mini notte rosa riservata ai più piccoli con la presenza di artisti di strada, mini circo e tante ghiottonerie.

L’assessore alle attività Produttive Tonino Marcello ha ringraziato gli sponsor per il contributo dato alla realizzazione di questi sei appuntamenti tutti gratuiti.