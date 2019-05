Inizia l'azionariato popolare per la Us San Salvo proposto dalla nuova cordata

Osvaldo Menna , Tony Tumini e Gianni Guerra sono i promotori della nuovo progetto destinato a risollevare le sorti della Us San Salvo; il progetto presentato nel mese passato prevede un Azionariato Popolare formato da almeno 50 imprenditori disposti a sovvenzionare la futura imminente nuova società formata da coloro che, tra gli stessi intervenuti, vorranno impegnarsi facendo parte del direttivo e non limitarsi unicamente all' elargizione del contributo.

I promotori sono fiduciosi della fattibilità e della buona riuscita convinti ulteriormente dalle oltre 30 adesioni già raccolte.

il 30 giugnio il Presidente Antonio Castaldo, attualmente in carica, decade dalle sue mansioni cosi come tutto il suo direttivo e se questa nuova cordata riuscirà a portare a termine l'idea si proporra per la guida della Us San Salvo esprimendo il proprio Presidente, il gruppo dirigenziale e staff tecnico.