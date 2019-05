Anche quest'anno si e' rinnovato il consueto pellegrinaggio Pollutri-Casalbordino

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest'anno si e' svolto il consueto pellegrinaggio Pollutri-Casalbordino sull'esempio di Maria.Il pellegrinaggio Mariano si e' svolto nella giornata di sabato 25 maggio 2019.I fedeli si sono ritrovati alle ore 15:00 davanti al Salone Paolo XI dove ad attenderlo ci sono stati 2 autobus della ditta "Di Carlo Bus".Saliti sui pulman i pellegrini hanno raggiunto Pollutri per iniziare questo pellegrinaggio.I fedeli si sono ritrovati insieme ad altri fedeli delle altre parrocchie Abruzzesi in piazza per un piccolo momento di preghiera iniziale con il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto monsignor Bruno Forte.I pellegrini hanno percorso un sentiero di oltre quattro Kilometri.Dopo tanta fatica sono arrivati finalmente alla chiesa della Madonna Dei Miracoli a Casalbordino.Durante il percorso i fedeli hanno intonato canti e preghiere alla Madonna Dei Miracoli.Il pellegrinaggio si e' concluso con la Santa messa celebrata dal vescovo metropolita Bruno Forte.Alla celebrazione hanno preso parte tutti i fedeli.A garantire il migliore svolgimento della viabilità ci sono stati i volontari della protezione civile di Pollutri e i carabinieri della locale stazione di Pollutri.All'evento hanno partecipato anche i sindaci di Pollutri e Casalbordino.