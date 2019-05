Gratis il workshop della Ricoclaun sulle strategie di comunicazione digitale con Tiziana Iozzi

L’associazione di volontariato Ricoclaun che si occupa di clownterapia nel territorio, propone a tutte le associazioni di volontariato e culturali del territorio, ma anche a tutti gli interessati martedì 28 maggio 2019 dalle ore 18,30 alle 20,30 presso la sede Ricoclaun Via Genova Rulli 7 (Ex TRSP), un workshop gratuito sulle strategie di comunicazione digitale per districarsi on line ed essere performanti, per capire l’importanza dei social e l’utilizzo strategico; essere on line e off line.

La docente del corso è Tiziana Iozzi, trainer, life e business coach da 23 anni, esperta di Comunicazione Efficace, Linguaggio Emozionale sul Web, di Psicolinguistica, del Benessere e delle Risorse Umane in azienda, Motivazione, Social Branding e l’approfondimento delle strategie manageriali fuori e dentro il Web, la valorizzazione delle risorse del territorio sono le aree professionali che amo e nelle quali investo continuamente in aggiornamento, competenze specifiche e abilità. Segue, crea e cura blog e siti emozionali, contenuti del web per conto di aziende e professionisti, realizza articoli per profili aziendali sui social network. Social Media Strategy, Web Reputation, Comunicazione sui Social e “Il benessere dell’Universo femminile” sono i progetti più recenti, per saperne di più www.tizianaiozzi.it

Pur essendo gratuito il workshop richiede un’iscrizione al cell. 3473712722.

Sarà un’ottima occasione per districarsi nel complesso mondo digitale per valorizzare nel modo giusto le tante attività che si svolgono.