Europee, gravissimo a Termoli: scheda già votata col simbolo della Lega al seggio 9

Il caso è riportato dal giornale telematico primonumero. it. Ed è gravissimo nel suo genere. E' accaduto a Termoli che una elettrice ha aperto nella cabina di via Sturzo, alla sezione n. 9 la scheda arancione e ha visto che era stata già segnata con croce sul simbolo della Lega Salvini e nome di un candidato. Il presidente di seggio ha verbalizzato l'accaduto ma ha fatto andare avanti le operazioni di voto. Successivamente avvertita la Digos, che ha avviato una indagine. "Episodio gravissimo, bisogna capire se broglio o distrazione". Questa volta il tagliando antifrode non è presente sulle schede.

