Formazione e network di imprese, il lavoro in una società che cambia

Sabato 25 maggio 2019 presso l'aula magna dell'istituto professionale I.P.S.I.A. Raffaele Mattioli di San Salvo si e' svolto l'incontro di formazione e network di impresa ''una scuola dove l'esperienza insegna''.Questo incontro e' stato voluto dallo stesso istituto per far conoscere il mondo del lavoro ai giovani,che devono ancora organizzarsi sul cosa fare del proprio futuro lavorativo.All' incontro hanno preso parte:il dirigente scolastico Annarosa Costantini,il sindaco Tiziana Magnacca,al quale ha portato i saluti da parte dell'intera amministrazione comunale di San Salvo,l'assessore al Turismo Tonino Marcello,insieme agli imprenditori delle varie aziende del settore meccanico della citta' di San Salvo.L'incontro ha avuto inizio alle ore 10:00 con i saluti iniziali delle varie istituzioni politiche e scolastiche.Dopo i saluti iniziali si e' passato all'incontro vero e proprio.Dopo un piccolo momento di pausa e' ripreso l'incontro.La formazione per i ragazzi e' molto importantissimo per il proprio sbocco professionale.Un altra questione che e' emersa nel corso dell'incontro,e' la questione del colluquio di lavoro,per un ragazzo e' molto importantissimo.Durante il colluquio,i ragazzi,devono andare vestiti in un certo modo e non con i pantaloni strappati che e' simbolo di rifiuto immediato della richiesta e domanda di lavoro esposta in precedenza.Durante il corso del dibattito ci sono state diverse testimonianze di alcuni ragazzi che hanno preso parte al corso del progetto scuola e lavoro presentato all'inizio dell'incontro.La scuola in precedenza ha gia' ospitato diversi incontri di formazione per entrare nel mondo del lavoro.L'incontro e' terminato con gli ultimi saluti finali.