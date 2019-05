Bruno Martelli e Paolo D’Ambrosio: braccia alzate in segno di vittoria al Trofeo Primavera a San Salvo

In un’ottima giornata condita da un buon agonismo in tutte le categorie e dal tempo clemente, sotto la regia organizzativa della Ciclistica Valle Trigno, a San Salvo è passata agli archivi la seconda edizione del Trofeo Primavera per cicloamatori dopo il rinvio forzato del 12 maggio scorso a causa del maltempo.

Al via 109 atleti in due fasce di partenza per una gara non troppo impegnativa ma nervosa tra la parte alta di San Salvo e la zona industriale che ha assegnato i titoli regionali Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise, la cui premiazione si è svolta alla presenza di Tonino Marcello (assessore allo sport di San Salvo), Leonardo Mastrangelo (imprenditore e patron dell’Ecologica Valtrigno che ha ospitato il quartier generale della gara) e Umberto Capozucco (referente del ciclismo per conto della Uisp Abruzzo e Molise).

La fascia riservata agli atleti di età compresa tra i 19 e i 49 anni ha fatto registrare il trionfo di Bruno Martelli (Asd Centro Fai da Te) davanti al compagno di fuga Matteo Di Lella (Free Bike Team Foggia), a seguire il resto degli inseguitori con il terzo posto finale ottenuto in volata da Nicola Geniola (Montenero Bike Kmax). Ad imporsi nella seconda batteria (riservata agli over 50 e alla seconda serie) Paolo D’Ambrosio (Team Bike Pineto) su Angelo Giornetta (Free Bike Team Foggia), terza piazza a Giuseppe Durantini (Cycling For All e Master).

Oltre a Martelli (master 2), Di Lella (master 3), Geniola (master 1), D’Ambrosio (master 2 seconda serie) e Giornetta (master 5), primati di categoria in tutte e due le fasce di partenza per Sacha Crisante (Asd Centro Fai da Te – 1°élite sport), Domenico Fantini (Maniga Paracycling Team – 1°élite sport seconda serie), Alessandro D’Angelo (Teate Bike – 1°master 1 seconda serie), Renzo Campilii (Angelini Cycling Team – 1°master 3 seconda serie), Mauro Di Fabrizio (Cycling For All e Master – 1°master 4 seconda serie), Massimo Fratini (Pro Life Chittien Team – 1°master 5 seconda serie), Maurizio Di Cintio (Extreme Team – 1°master 6), Egidio Ioannucci (Team L’Aquila – 1°master 6 seconda serie), Franco Martinelli (Cycling For All e Master – 1°master 7), Antonio Di Mascio (Asd Cantina Tollo – 1°master 8) e Stefania Empirio (Ciclopazzi – 1°master donna).

Questi i campioni regionali Uisp strada per il 2019: Giuseppe Pastò (Sea Hub – master 1), Giampietro Cinosi (Pro Life Chittien Team – master 2), Giuseppe Durantini (Cycling For All e Master – master 2 seconda serie), Marco Lucci (Ciclistica Valle del Trigno – master 3), Luca Pizzi (Maniga Paracycling Team – master 4), Mauro Di Fabrizio (Cicloclub Giacinto Gentile – master 4 seconda serie), Livio Chiacchiaretta (Sea Hub – master 5), Massimo Fratini (Pro Life Chittien Team – master 5 seconda serie), Giovanni Di Domenica (Pro Life Chittien Team – master 6), Carlo Tudico (Pro Life Chittien Team – master 6 seconda serie), Franco Martinelli (Cycling For All e Master – master 7), Nicolino Salvatorelli (GS Moscufo – master 8) e Stefania Empirio (Ciclopazzi – master donna).

Sempre a causa del maltempo, si è optato per il rinvio a luglio del Cicloraduno Terre dei Trabocchi che faceva parte del programma di attività dello scorso fine settimana sempre sotto l’organizzazione materiale della Ciclistica Valle del Trigno.

Classifiche complete al link http://www.ciclismouispabruzzomolise.it/wp-content/uploads/2019/05/classifica-trofeo-primavera.pdf

Credit fotografico Bruno Di Fabio