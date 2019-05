Cinghiali, D'Adamo: "Bisogna allungare la caccia, le firme non servono a niente"

Cinghiali: non se ne può più, ma nessuno va al cuore del problema.

Il dibattito è nazionale. Molti esperti dicono che allungando la stagione venatoria di qualche mese tutti capi in sovrannumero vengono abbattuti.

E per fare questo bisogna cambiare la legge nazionale che tuttora fissa i periodi di caccia al cinghiale in soli tre mesi all'anno. Infatti la legge 157/92 all' art. 18 comma 1 lettera d) individua i tempi massimi per la caccia al cinghiale: "dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio". La gente è stufa dei danni all'agricoltura e degli incidenti stradali provocati dai cinghiali. Ma mozioni, firme, appelli, comunicati stampa, non servono a nulla.

Il problema si può risolvere a Roma operando su due fronti.