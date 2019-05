Soddisfazione per il 2° Trofeo Primavera a San Salvo

Si è conclusa con soddisfazione da parte di tutti i partecipanti alla corsa di San Salvo e degli organizzatori della Ciclistica Valle Trigno il 2° trofeo Primavera che si è svolto sabato 25 maggio.

In un’ottima giornata condita da un buon agonismo in tutte le categorie e dal tempo clemente, sotto la regia organizzativa della Ciclistica Valle Trigno, a San Salvo è passata agli archivi la seconda edizione del Trofeo Primavera per cicloamatori dopo il rinvio forzato del 12 maggio scorso a causa del maltempo.

Al via 109 atleti in due fasce di partenza per una gara non troppo impegnativa ma nervosa tra la parte alta di San Salvo e la zona industriale che ha assegnato i titoli regionali Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise, la cui premiazione si è svolta alla presenza di Tonino Marcello (assessore allo sport di San Salvo), Leonardo Mastrangelo (imprenditore e patron dell’Ecologica Valtrigno che ha ospitato il quartier generale della gara) e Umberto Capozucco (referente del ciclismo per conto della Uisp Abruzzo e Molise).

Da registrare l'ottimo risultato per il ciclista Marco Lucci (Ciclistica Valle Trigno) premiato come campione regionale nella categoria Master 3 I° serie.

Questi i campioni regionali Uisp strada per il 2019: Giuseppe Pastò (Sea Hub – master 1), Giampietro Cinosi (Pro Life Chittien Team – master 2), Giuseppe Durantini (Cycling For All e Master – master 2 seconda serie), Marco Lucci (Ciclistica Valle del Trigno – master 3), Luca Pizzi (Maniga Paracycling Team – master 4), Mauro Di Fabrizio (Cicloclub Giacinto Gentile – master 4 seconda serie), Livio Chiacchiaretta (Sea Hub – master 5), Massimo Fratini (Pro Life Chittien Team – master 5 seconda serie), Giovanni Di Domenica (Pro Life Chittien Team – master 6), Carlo Tudico (Pro Life Chittien Team – master 6 seconda serie), Franco Martinelli (Cycling For All e Master – master 7), Nicolino Salvatorelli (GS Moscufo – master 8) e Stefania Empirio (Ciclopazzi – master donna)

Col trofeo primavera gli organizzatori,e gli sponsor che hanno lavorato duramente per la perfetta riuscita dell'evento, danno appuntamento all'anno prossimo!