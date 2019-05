Legge sui Trabocchi: limite di 160 mq e massimo 60 persone sulla struttura

La Commissione territorio del Consiglio regionale abruzzese, presieduta da Manuele Marcovecchio, ha espresso parere favorevole a maggioranza sul progetto di legge che riguarda il recupero e la valorizzazione dei trabocchi sulla costa abruzzese.

“Sono soddisfatto del lavoro di approfondimento di istruttoria svolto oggi dalla Commissione – ha dichiarato Marcovecchio – che rappresenta il primo passo verso un intervento organico per una legge di settore. In particolare, ringrazio l’assessore Nicola Campitelli per il necessario supporto ricevuto ed i colleghi dell’opposizione per l’apprezzabile condivisione di alcuni emendamenti discussi”.

Il consigliere della Lega Fabrizio Montepara, primo firmatario del disegno di legge: “Finalmente abbiamo dato una risposta ai poli attrattivi ed alla valorizzazione dei caliscendi e dei trabocchi presenti sulla costa abruzzese”.

Tutto ciò nasce dalla volontà di ottimizzare e valorizzare l’attività di ristorazione svolta dai trabocchi in relazione soprattutto agli auspicati aumenti dei flussi turistici che ne derivano.

“La proposta di legge che verrà portata al prossimo Consiglio regionale – spiega Montepara – fissa i parametri tecnici dimensionali dei trabocchi in 160 mq calpestabili e 50 mq per i servizi tecnici, con una presenza massima sulla struttura di 60 persone. Tutto ciò prima di un intervento legislativo che preveda un testo unico necessario a consentire l’utilizzo dei trabocchi anche per la pesca con una disciplina legislativa più organica rispetto a quella attuale”.

Saranno infine i Comuni a dover recepire la futura normativa regionale, per rilasciare le relative autorizzazioni amministrative all’esercizio dell’attività sui trabocchi.