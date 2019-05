Quali effetti avrà questo clima sull’ agricoltura? Le considerazioni di Angelico Travaglini

Abbiamo chiesto ad Angelico Travaglini, dell' omonima azienda agricola Travaglini, in qualità di imprendidore di filiera quali siano gli effetti di questa "falsa Primavera" e del "ritardo Estivo" sull' agricoltura. Vi proproniamo la breve disamina che Angelico ha voluto gentilmente concederci:

"Negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo assistito a fenomeni atmosferici che possono sembrare banali, in realtà ci siamo trovati di fronte ad un vero e proprio esempio di cambiamento climatico.

Inversione di stagioni che portano confusione nella stagionalità dei prodotti agricoli.

In realtà ci troviamo di fronte ad uno spostamento climatico di circa due mesi.

In febbraio e marzo dove le piogge abbondavano e dopo un inverno con freddo e nevicate che contribuiscono a formare le riserve idriche per le stagioni primaverili ed estive, ora ci troviamo con un inverno mite e una primavera con ritorno di freddo e piogge insistenti che nella maggiore arrecano danni alle colture agricole.

Basti pensare agli uliveti che possono avere problemi di allegagione durante la fioritura, al semplice taglio del fieno che potrebbe marcire, alle orticole che con eccessi di pioggia subiscono uno stress idrico con problemi di crescita, marciume radicale e patologie fitosanitarie, alle piante da frutto che sovralimentano i frutti stessi (fisiopatia) provocando il cracking cioè la spaccatura dei frutti, in più la perdita di sapore della frutta.

I cereali che in prossimità della raccolta si allettano dando problemi nella fase del raccolto per umidità del cereale stesso con lo sviluppo di eventuali muffe.In oltre le variazioni rapide delle temperature atmosferiche possono dare origine a temporali violenti con grandine, evento quest'ultimo che può risultare devastante per ogni tipo di coltura ."