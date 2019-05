Festeggiamenti di San Nicola, le strade chiuse al traffico il 1 e 2 giugno

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola sono stati predisposti dalla Polizia Municipale i seguenti divieti per i giorni di sabato 1 e domaneica 2 giugno in determinati tratti di strada:

Sabato 1 giugno: divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli dalle ore 18.30 e fino alla fine della processione e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, nelle seguenti vie: via Alcide De Gasperi, via Puccini, corso Garibaldi, via Maiella, via Fedro, via Platonr, viale Duca degli Abruzzi, via Saint Nicolas de Port e piazza San Nicola.

Domenica 2 giugno: divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli dalle ore 18.30 e fino alla fine della processione e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, nelle seguenti vie: piazza San Nicola, via Nicolas de Port, corso Garibaldi, via della Mirandola, via Duca degli Abruzzi, via Roma, corso Umberto I, via Savoia, via Lentella e via Montegrappa.