"Norma sui Trabocchi in aula grazie al PD e al lavoro di Silvio Paolucci"

Solo grazie al PD la norma sui Trabocchi andrà in aula, visto che i lavori in commissione erano bloccati dalle ripetute assenze dei consiglieri di centrodestra, che ancora una volta mostrano la loro lontananza dalle problematiche concrete del territorio, con la stagione turistica ormai iniziata.

La proposta di legge arriverà in aula anche notevolmente migliorata grazie alla minoranza. Importantissimo, infatti, aver ottenuto la tutela della forma tradizionale del Trabocco e l’apertura per fini turistico-didattici 12 mesi l’anno. Auspichiamo che questa legge, che ha ancora diversi aspetti da chiarire e migliorare, sia solo il punto di partenza per una proposta organica che regoli lo sviluppo turistico-paesaggistico della Costa dei Trabocchi nella sua interezza, affrontando anche l’aspetto dimensionale e della sicurezza delle strutture, proposta da non calare dall'alto ma da sviluppare di concerto con i Comuni interessati, le associazioni ed i portatori di interesse.

I Trabocchi hanno caratterizzato la nostra costa, rendendola unica, ma il loro sviluppo nell’ambito della ristorazione deve restare in una dimensione sostenibile per il territorio e deve necessariamente integrarsi con la nascente ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Pertanto ci aspettiamo un ulteriore miglioramento in consiglio regionale in merito all'aspetto dimensionale, e ringraziamo in particolare il consigliere Paolucci per aver permesso di mantenere il numero legale in commissione e quindi di legiferare.

I circoli

PD Terre dei Trabocchi – Massimiliano Natale

PD San Vito Chietino – Guerriero Giannantonio

PD Torino di Sangro – Silvana Priori