“L’Arcobaleno dei ricordi” a sostegno dei malati di Alzheimer, in vacanza con ottimi risultati

Il sindaco Tiziana Magnacca ha portato i saluti dell’Amministrazione ai frequentatori e alle loro famiglie a conclusione delle attività di ascolto e supporto de “L’Arcobaleno dei ricordi” il servizio gratuito promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo e dedicato agli anziani fragili. Un servizio attivato per dare sollievo alle famiglie con in casa un anziano non più autonomo nella gestione della vita quotidiana a causa del morbo di Alzheimer o per altre demenze.

Nel ringraziare per la professionalità di quanti hanno operato nella struttura del Centro diurno per anziani “Sparvieri” il sindaco ha evidenziato le attività svolte in questi mesi con la realizzazione dei percorsi laboratoriali per favorire la stimolazione connettiva con diverse attività coordinati dalla referente del progetto, la psicologa Marianna Trimboli, coadiuvata e dalle operatori specializzate Federica D’Amico e Anna Vicoli.

L’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza ribadisce l’alto valore de “L’Arcobaleno dei ricordi” un’attività “che ci ha permesso di realizzare una rete di sostegno e di motivazione per affrontare le difficoltà affrontate nel quotidiano dai malati di Alzheimer, non lasciando da sole le famiglie”.