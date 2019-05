Le immagini della spiaggia di San Salvo al Tg3, il servizio sulle Bandiere Blu andato in onda il 30 maggio

La spiaggia di San Salvo è andata in onda oggi giovedì 30 maggio al 'Tg3 fuori Tg', spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici. In un servizio di Lara Nicoli è stata presentata la ventiduesima Bandiera Blu, ottenuta dal Comune per il ventiduesimo anno. "Stessa spiaggia stesso mare" è stato il tema della puntata che ha visto in studio Claudio Mazza, presidente della Fee, l’organizzazione che assegna le Bandiere Blu, con Sebastiano Venneri di Legambiente e con Viviana Verri, sindaca di Pisticci.

E' stata intervistata il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco con le immagini di Andrea Polici e Andrea Onori.

E' possibile rivedere il servizio cliccando sul link