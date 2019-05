San Salvo, dal 1 giugno gli stalli blu sul litorale diventano a pagamento

Da domani sabato 1 giugno gli stalli blu sul litorale diventano a pagamento. Per tutta l’estate, fino al 31 agosto, la sosta sarà a pagamento tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20; dopo sarà gratuita. A disposizione ben duemila posti auto disposti su tutto il lungomare. Pochi i cambiamenti rispetto al passato visto che le tariffe rimarranno invariate, così come gli importi degli abbonamenti.

Costerà 15 euro l’abbonamento per i residenti per tutta la stagione estiva, con la possibilità di indicare due numeri di targa. Tariffa agevolata per i residenti over 65 anni che pagheranno un prezzo simbolico di soli 5 euro. Per i non residenti, invece, le tariffe salgono: potranno scegliere tra l’abbonamento settimanale che avrà un costo di 14 euro, oppure la tariffa a parcometro che è 0,50 euro a ora o frazione di ora, mentre per l’intera giornata è di 3 euro. Agevolazioni anche per gli stabilimenti balneari che avranno a disposizione un numero limitato di abbonamenti a pagamento, circa 15, che i gestori potranno utilizzare a discrezione per la loro clientela, in genere non residente a San Salvo. I parcometri sono tutti programmati per recepire il pagamento in moneta.

Molto probabilmente dal prossimo anno l'amministrazione comunale ha intenzione di andare incontro anche ai non residenti con una riduzione dei costi, ma solo per quelli che in qualche modo contribuiscono all'economia della città e alle sue finanze locali. La gestione dei parcheggi è gestita, dal 2001, dalla cooperativa Arcotur, ma per l'ultimo anno. Dal 2020, infatti, si dovrà procedere a nuovo bando per l'affidamento del servizio con la conseguente possibilità di una variazione per quanto riguarda le tariffe.

L’assessore al turismo Tonino Marcello si è detto soddisfatto di poter garantire continuità al servizio, "Anche quest'anno siamo riusciti a mantenere gli stessi costi dello scorso anno", afferma, "siamo pronti ad accogliere i turisti affezionati alla nostra località balneare". Sarà possibile abbonarsi al servizio stagionale agli uffici dell’Arcotur attivi nel punto d’informazione turistica al Palazzetto dello Sport in via Magellano a San Salvo Marina. Inoltre da segnalare che Arcotur garantirà i punti di informazione turistica presso il Palazzetto dello sport in via Magellano, lungomare Cristoforo Colombo e Piazza Arafat; saranno inoltre attivi i totem in tre punti sul lungomare Cristoforo Colombo.