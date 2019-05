E' stata riaperta al culto l'antica chiesa di San Nicola, un momento significativo per la comunità

E' stata riaperta al culto, dopo anni, l'antica chiesa di San Nicola in corso Garibaldi. Dopo i lavori di restauro, ieri giovedì 30 maggio alle ore 21 la chiesa è stata riaperta con una celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Beniamino Di Renzo. Un momento significativo per l'intera comunità, che si è reso necessario per permettere l'inizio degli interventi di messa in sicurezza dell'attuale chiesa di San Nicola.

Il progetto di “consolidamento statico, di ristrutturazione e di risanamento conservativo con ampliamento della chiesa di San Nicola vescovo” era stato presentato alla cittadinanza lo scorso 30 gennaio, approvato dal competente Ufficio Diocesano ed inserito nel programma degli interventi Cei 2019 con priorità. Sono quindi prossimi alla partenza i lavori che, secondo le stime, dureranno circa un anno per un costo totale di circa di 800mila euro. Il parroco don Beniamino ha annunciato che le celebrazioni ordinarie saranno officiate nella vecchia chiesa di San Nicola, che ha una capienza ridotta, mentre per la domenica e per le altre festività verrà utilizzato il salone parrocchiale Paolo VI. L'antica chiesa ha la sua importanza storica e artistica, risale al XVII secolo, dedicata al santo vescovo di Myra.

Una folla di fedeli si è diretta dall'attuale chiesa in piazza San Nicola in un corteo verso l'antica chiesa in corso Garibaldi. All'inaugurazione era presente anche l'assessore Giancarlo Lippis, in rappresentanza dell'amministrazione comunale.