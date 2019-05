Bocciodromo "Il Comunale" e il Trofeo Coni Kinder Petanque 2019

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO,LA SQUADRA UNDER 14 DEL BOCCIODROMO " IL COMUNALE" DI SAN SALVO,PARTECIPERA' ALLA GARA REGIONALE DI PETANQUE(GIOCO CON LE BOCCE SU TERRA BATTUTA).SABATO PRIMO GIUGNO ALLE ORE 10,00 ALCAMPETTO DI VIA STINGI(ACCANTO ALL'AREA CANINA),I GIOVANI ATLETI SFIDERANNO I LORO COETANEI DELLE PROVINCE DI TERAMO E L'AQUILA.LA SQUADRA CHE CONQUISTERA' PIU' PUNTI PARTECIPERA' ALLA GARA NAZIONALE TROFEO CONI KINDER PETANQUE ,CHE SI SVOLGERA' A CROTONE DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2019.GLI ATLETI PREPARATI DALL'EDUCATRICE TONIA PALMINI E GUIDATI DAL DIRETTORE TECNICO ROBERTO GOVONI,AL CULMINE DELL'ENTUSIASMO,SI ALLENANO QUOTIDIANAMENTE CON GRINTA E DETERMINAZIONE PER RAGGIUNGERE L'AMBITA META...ARRIVARE IN FINALE! A SUPPORTARLI C'E' L'INTERO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL BOCCIODROMO COMPOSTO DAL PRESIDENTE DOTT.GIOVANNI MARIOTTI E DAGLI ESPERTI LUIGINO RAMUNDI,LUIGI LEONE,DINO BERARDINO ED ENRICO COLANGELO.

LA DATA DEL PRIMO GIUGNO E' STATA SCELTA PER FESTEGGIARE LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT CHE ,QUEST'ANNO,CADE NELLO STESSO GIORNO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA!

AI NOSTRI RAGAZZI,GIOVANI E PROMETTENTI ATLETI,L'AUGURIO E L'INCORAGGIAMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MERITATO TRAGUARDO