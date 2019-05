Maltempo, Marsilio firma convenzioni con 12 Comuni del Vastese

Ammontano a circa 62 milioni di euro le risorse, relative alla prima annualità, assegnate all'Abruzzo per gli interventi urgenti a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito il territorio abruzzese nella seconda decade del gennaio 2017.

Questa mattina a Pescara, nella sede della Regione, il governatore Marco Marsilio, nella sua veste di Commissario delegato, ha sottoscritto 69 convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi:

Le risorse sono relative ai danni al patrimonio pubblico rispetto a cui sono stati individuati progetti già cantierabili. Entro il 30 settembre prossimo bisognerà aver completato le gare d'appalto e avere sottoscritto i contratti.

"Capisco che firmare queste convenzioni per eventi calamitosi che si sono verificati nel gennaio del 2017 può apparire quantomeno bizzarro - ha esordito Marsilio - Si tratta sicuramente di un tempo troppo lungo che rischia anche di vanificare gli stessi interventi poichè, nel frattempo, i danni potrebbero essere aumentati di ampiezza e intensità. Tuttavia, visto che le risorse stanziate dal Cipe e assegnate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ci sono e sono pari a 202 milioni di euro, suddivise in tre annualità, bisognerà lavorare al meglio e rapidamente per fare in modo che i fondi relativi alla prima annualità vengano impegnati entro il 30 settembre prossimo. A tal proposito, ci fidiamo della serietà delle amministrazioni interessate. I nostri uffici, in particolare quelli della Protezione civile regionale, sono a disposizione dei Comuni e delle due Aministrazioni provinciali per chiarimenti di qualsiasi genere. Non possiamo permetterci di rimandare i soldi indietro".