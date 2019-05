Fiera del Riuso: guadagnare € da ciò che non usi più, tutelando l'ambiente!

Sabato 15 giugno sul lungomare di San Salvo la Pro Loco organizza una Fiera del riuso, manifestazione che offre ai privati cittadini la possibilità di dare una seconda vita agli oggetti che non si usano più. Anzichè buttarli nell'indifferenziato potranno essere venduti e continuare ad essere utili a qualcun'altro. Inoltre con la formula del Baratto, si potrà scambiare oggetti che non si utilizzano più per avere qualcosa che ci è utile.

Per partecipare liberate casa da ciò che non usate più! L'iniziativa ha anche una valenza culturale ed educativa in termini di socializzazione, economia circolare e tutela dell'Ambiente.

All'interno della Fiera ci sarà anche il mercatino dei ragazzi dove potranno rivendere anche loro quello che non usano più: giochi, libri, fumetti, etc...

La prenotazione dello spazio deve essere fatta da un adulto.

Chiama il 3898936536 per partecipare come stand !!

Oppure passa in sede ( Via Martiri D'Ungheria 4): fino al 14 giugno questi sono i nostri nuovi orari:

▪️Mattina dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30

▪️Pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16