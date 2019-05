L’associazione “Insieme per i Bambini Montenero” dona nuovi giochi per il parchetto della villa comunale

Il Comune di Montenero di Bisaccia ha ricevuto in dono dall'Associazione "Insieme per i Bambini Montenero", nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, alcuni giochi da destinare al parchetto situato nella zona Belvedere della villa comunale di Piazza della Libertà.

Il sindaco Nicola Travaglini e gli assessori Simona Contucci e Domenico Porfido hanno ricevuto le mamme con alcuni bambini al seguito, per la consegna ufficiale del materiale e per il conferimento di un assegno simbolico che reca sul frontespizio la cifra utilizzata per l'acquisto dei giochi.

L'iniziativa di mercoledì, che fa seguito al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area in questione programmato dall'Amministrazione comunale per l'anno in corso, scaturisce da una raccolta fondi che è stata organizzata lo scorso anno dagli stessi membri dell'associazione.

"L'Amministrazione comunale - hanno dichiarato il sindaco Travaglini, l'assessore Simona Contucci e l'assessore Domenico Porfido - ha accolto con favore questa bella dimostrazione di solidarietà e di cooperazione con le attività di programmazione della nostra Giunta.

La nostra idea di riqualificare l'area ludica per bambini posizionata vicino alla pista di pattinaggio, è il risultato di una serie di ricognizioni delle risorse da impiegare conclusasi con la richiesta di un finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Gli interventi che saranno effettuati sull'area giochi, per un valore di circa 30.000 Euro, prevedono la rimozione delle mattonelle di un tratto di marciapiede antistante il fontanino e la realizzazione di una nuova pavimentazione; la rimozione del fontanino; la rimozione delle mattonelle antitrauma, dei giochi attualmente presenti e delle panchine; la realizzazione di uno scavo sull'intera area, la rimozione di tre alberi e la realizzazione di un massetto idoneo ad ospitare i nuovi impianti; la posa di pozzetti per il nuovo impianto di pubblica illuminazione; il riposizionamento delle panchine, dei giochi e del fontanino e, infine, la posa delle mattonelle antitrauma.

Non una semplice sostituzione di attrezzi ludici, quindi, ma il rifacimento e la messa in sicurezza di un'area che accoglierà i giochi che l'Amministrazione ha già acquistato, unitamente a quelli donati dall'Associazione Insieme per i Bambini.

Per quanto concerne i tempi di realizzazione, infine, informiamo che siamo in attesa del via libera della Cassa Depositi e Prestiti, a seguito del quale saranno appaltati i lavori per la riqualificazione del parco giochi che darà, sicuramente, tanta felicità ai bambini del nostro paese".