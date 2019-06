“Rene e Arene” partita di beneficienza tra attori, ex giocatori di serie A e vecchie Glorie Vastese

Si intitola 'Rene e... Arene' l'appuntamento a fini solidali, tra sensibilizzazione, spettacolo e 'Partita del Cuore', in programma sabato 8 e domenica 9 giugnoa Vasto.

A presentarlo, stamane, è stata Lucia Perilli, vice presidente del Consiglio comunale e direttrice facente funzione del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.

Salute, sport e spettacolo per due giorni nell'obiettivo di sensibilizzare sulle malattie renali.

“Sabato 8 giugno – ha dichiarato Perilli – allestiremo in piazza Barbacani quattro stand con specialisti nefrologi ed infermieri per parlare di prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sulla patologia renale e su quelli che sono i suoi risvolti”. Si tratta di un evento di solidarietà e fratellanza che l’associazione sportiva amatoriale Sangro Soccer, in partenariato con il Comune di Vasto, la locale Asl e l’Associazione Emodializzati, Dialisi e Trapianto, ha organizzato per stimolare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie renali e rinsaldare nei meno fortunati la speranza consapevole di una vita possibile e migliore.

Oltre all’aspetto medico, concentrato nella giornata dell’8 giugno, spazio anche allo spettacolo con una selezione di Miss Italiala sera dell’8 giugno (ingresso gratuito) in piazza Lucio Valerio Pudente e, il giorno successivo, ad un triangolare di calcio, in programma allo Stadio Aragona (costo del biglietto 8 euro, bambini fino a 12 anni ingresso gratuito), che vedrà la partecipazione della Nazionale Attori, di una rappresentativa di arbitri e calciatori di serie A ed una selezione di vecchie glorie della Vastese Calcio. L’incasso sarà utilizzato per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali.