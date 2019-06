Montenero, installata la prima casetta dell’acqua: nei prossimi giorni anche al centro commerciale Costaverde

Installata la prima "casetta dell'acqua" a Montenero. Si trova in zona bivio, nei pressi del parcheggio laterale alla Chiesa di San Paolo.

Un altro erogatore dello stesso tipo sarà operativo presso il Centro Commerciale "Costa Verde".

Manca ancora qualche piccolo dettaglio per l'entrata in funzione, ma dopo gli ultimi passaggi tecnico-burocratici sarà possibile prelevare l'acqua dagli appositi rubinetti.