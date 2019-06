Festeggiamenti di San Nicola, annullato lo sbarco della statua dal mare a causa del maltempo

La parrocchia di San Nicola ha comunicato che a causa drlle condizioni meteo proibitive è annullato lo sbarco di San Nicola dal mare con il successivo spettacolo pirotecnico. Se le condizioni del tempo lo consentiranno, l'appuntamento è per questa sera alle ore 21.30 in piazza De Gasperi per la processione della caravella che terminerà in piazza San Nicola dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle ore 18.00, dopo la Santa Messa, sarà benedetto il pane di San Nicola che verrà distribuito nella vecchia chiesa.