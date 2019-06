PORTAFOGLI SMARRITO:

E' giunta in redazione la segnalazione di una nostra lettrice che ha ritrovato dal 23 maggio un portafogli in via San Rocco a San Salvo. Non riesce a risalire al legittimo proprietario. Chi dovesse riconoscerlo può chiamare Lida Maria Salemi che lo tiene in custodia: 3665477574