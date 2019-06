I Giovanissimi Aquilotti promossi al girone Regionale

I giovanissimi degli Aquilotti vincono la finale di campionato provinciale, 1-0 contro il Francavilla, essendo così promossi alla categoria Regionale.

Il Dirigente Roberto Rossi esprime tutta la sua gioia ed entusiasmo : “ sono molto contento per i miei ragazzi e per tutto lo staff; in particolare per Mister Di Lallo; faccio i complimenti al Francavilla, questa volta siamo riusciti a passare nel girone Regionale. In ottica futura è molto importante e in virtù del recente accordo fatto con la Us San Salvo, inoltre anche i loro Allievi stanno per disputare la finale per passare al Regionale. Faccio un “imbocca al lupo” ... sarebbe fantastico iniziare la nuova stagione con entrambi in Regionale”