I giorni in cui si svolge la maturità 2019 sono stabiliti dal Miur e sono uguali in tutta Italia. Quest'anno gli studenti non terranno né la terza prova, né la tesina. Il Miur ha fissato pertanto solo le date della prima e della seconda prova. Gli esami orali, invece, cominceranno prima proprio per l'assenza della terza prova scritta:

Data prima prova 2019: 19 giugno

Data seconda prova 2019: 20 giugno