Gabriele Di Lallo: annata fantastica, non mi ritiro, sono ancora in gioco

La vittoria di ieri è il giusto coronamento di un'annata passata alla grande, siamo stati sempre i primi abbiamo vinto tutte le partite, è stato un anno bellissimo ricco e pieno di soddisfazioni. Un grazie a tutti ragazzi che sono stati meravigliosi. Ringrazio la società che c'è stata vicino, per quanto riguarda l'anno prossimo non mi ritiro...Sono ancora in gioco!...Sono a disposizione degli aquilotti!