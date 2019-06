Meuccio Di Santo: “Rene e Arene” un evento per la solidarietà

"condivido il progetto Rene e Arene perché condivido le azioni di solidarietà e la Sangro Soccer da molti anni fa a mettere in campo a favore della popolazione abruzzese quest'anno il tema della salute, insieme a quello della bellezza dello sport, rappresentano un riferimento importante nel quale la comunità vastese, la comunità abruzzese, sono certo sapranno dimostrare quanto importante sia, e quanto concreta, sia la solidarietà che sanno esprimere. Vorrei ringraziare oltre a quelli che hanno ideato questa manifestazione indicata nel la ASL Lanciano vasto il Comune di Vasto vorrei ringraziare soprattutto gli operatori economici e i tanti volontari che quotidianamente si sono impegnati, per definire un programma concreto, e per trovare quelle risorse necessarie per realizzare un grande evento e giustamente da considerarsi un valore aggiunto per lo sport per la bellezza e per la salute ma soprattutto un valore aggiunto per la nostra comunità per l'area del vastese e per tutto il sud dell'Abruzzo che dimostra da sempre una grande capacità di essere attento ai problemi della salute e alle dinamiche di sostegno per le popolazioni gli operatori economici mettono in campo delle risorse a volte anche in modo silenzioso senza il bisogno di apparire ma le mettono in campo con l'obiettivo di sostenere concretamente di tanti cittadini bisognosi e soprattutto concretamente in questo caso quanti soffrono di una malattia e purtroppo in molti casi non ne sono neanche coscienti il volontariato e la solidarietà rappresentano per me da anni un valore importante mi sono impegnato in passato e continuerò a farlo perché credo che l'unione volontario idee di risorse potrà contribuire a migliorare molto il livello della vita la qualità della vita della nostra comunità." Michele (Meuccio) DiSanto. http://www.sansalvo.net/notizie/attualita/31202/rene-e-arene-partita-di-beneficienza-tra-attori-ex-giocatori-di-serie-a-e-vecchie-glorie-vastese