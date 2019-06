Manifestazioni estive a San Salvo, il Pd:"Si preannuncia un'altra estate fallimentare"

Torna il “mercatino” sul lungomare di San Salvo Marina e con esso la vendita di bulloni, trapani, falciatrici, padelle, pentole, bicchieri e piatti di plastica, stracci per lavare i pavimenti, divani in pelle ed eco-pelle e taglio, trito e sminuzzo di carote, patate, sedani e cipolle e/o quant’altro già visto e rivisto.

Torna “Nottambula” grazie solo agli organizzatori degli anni precedenti (quest'anno l'evento si svolgerà alla Marina di San Salvo).

Approda l’RDS Play on tour Summer grazie invece all’associazione culturale Progetto Sud la quale porterà a San Salvo città anche i Sud Sound Sistem.

Al netto dunque di alcuni importanti eventi organizzati dalle predette associazioni, torna invece l’ennesimo calendario delle manifestazioni estive che, come negli ultimi anni accade, è ancora una volta un copia e incolla degli anni addietro con manifestazioni ed eventi privi di attrative per i turisti, i vacanzieri e i residenti.

Dov'è lo sviluppo e la promozione turistica della città! Dov'è la volontà dell'amministrazione comunale di accantonare soldi in bilancio da destinare al calendario delle manifestazioni estive!

Una città come San Salvo che ha delle immani potenzialità turistiche non si può più permettere di essere amministrata da una Giunta e da una Maggioranza che nulla fa per lo sviluppo e la promozione della città!

Apprezziamo l’impegno dell’assessore con delega al Turismo Tonino Marcello nel voler apportare eventi nuovi e di richiamo per San Salvo e per San Salvo Marina. Ma la mancanza di risorse in bilancio a sua disposizione lo vede frenato e costretto a presentare l’ennesimo calendario che si preannuncia già fallimentare.

Invitiamo e sosteniamo l'assessore Marcello a chiedere maggiori disponibilità finanziarie in bilancio al fine di presentare ormai per l'anno che verrà un calendario degno per San Salvo e per San Salvo Marina.

Per questa estate sansalvese targata 2019 ringraziamo invece la Città di Vasto che anche quest'anno farà da traino anche per San Salvo. Vario, vasto e di qualità il calendario presentato.