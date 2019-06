A San Salvo arriva l'auto di "Apple Maps"

Apple Maps a San Salvo. La società di Cupertino provvede dopo Google a mappare la nostra cittadina per fornire agli utenti iPhone un sistema più aggiornato. Nella foto inviata da un nostro lettore il prezioso apparecchio tecnologico che, montato su una autovettura, provvede a scattare diverse foto da varie angolature per poi rcostruire l'ambiente in modo virtuale. Un passo avanti per Apple che aggiunge la funzione Street View alle sue mappe.