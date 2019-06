Colonia estiva a San Salvo Marina: iscrizioni entro il 24 giugno

Colonia estiva a San Salvo Marina per i bambini dai 6 ai 12 anni dal lunedì al venerdì nel mese di luglio 2019. L’Amministrazione comunale ha previsto che si possa utilizzare uno turno di due settimane (dal 1 al 12 luglio e dal 15 al 26 luglio) oppure un turno intero (dal 1 al 26 luglio) avendo anche la possibilità di scegliere un orario ridotto (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) o il tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.30.

La quota di partecipazione:

€ 75,00 per il 1° turno: dal 1 luglio al 12 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00

€ 95,00 per il 1° turno: dal 1 luglio al 12 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 16.30

€ 75,00 per il 2° turno: dal 15 luglio al 26 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00

€ 95,00 per il 2° turno: dal 15 luglio al 26 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 16.30

€ 140,00 per turno intero dal 1 luglio al 26 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00

€ 180,00 per turno intero dal 1 luglio al 26 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 16.30

La fascia pomeridiana sarà attivata solo nel caso in cui ci sia la richiesta di almeno 15 utenti. La quota di partecipazione dovrà essere versata presso lo sportello economato del Comune di San Salvo. La domanda deve essere consegnata entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 24 giugno 2019. Il modello di domanda si può scaricare dal sito www.comunsansalvo.it o recandosi presso il Segretariato Sociale in Piazza Giovanni XXIII.