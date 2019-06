Taglio dei vitalizi, via libera anche in Abruzzo

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il progetto di legge che recepisce la legge nazionale voluta dal governo giallo verde e concordata in sede di conferenza stato regioni che taglia i vitalizi adeguando l'ordinamento regionale alle disposizioni statali sulla materia.

La norma prevede una riduzione graduale dei vitalizi degli ex consiglieri regionali che va dal 20 al 40 per cento. Il recepimento doveva avvenire entro il 12 giugno, in caso contrario lo stato avrebbe tagliato dell'80 per cento i trasferimenti alle Regioni per il funzionamento del Consiglio regionale. Nella norma non si parla di doppio vitalizio. Il consigliere regionale del M5S Sara Marcozzi, in una nota, sottolinea che la legge è stata approvata ''grazie all'intervento del Governo nazionale, è stata restituita giustizia ai cittadini e tolto un privilegio immotivato".