"Grazie Gennaro Luciano per la donazione al polo didattico universitario di Vasto"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Vorremmo ringraziare il Dott. Gennaro Luciano Consigliere Comunale di opposizione del Partito Democratico al comune di San Salvo , per il suo generoso acquisto al Corso di Studi in Infermieristica Polo Didattico Universitario di Vasto di un frigo da essere utilizzato da parte degli studenti. Un grazie particolare dalla Direttrice Didattica Dott.ssa Potalivo Luciana e da tutto il Polo Formativo per il suo pensiero.

La direttrice Didattica

Dott.ssa Luciana Potalivo