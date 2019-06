“L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai”

Grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro organizzato quest’anno, noi ragazzi del IV e V anno del Liceo delle Scienze Applicate dell’IIS “E. Mattei” di Vasto abbiamo avuto la possibilità di osservare da vicino alcune realtà lavorative presentinel nostro territorio e di seguito è esposta la nostra esperienza.

Nel nostro territorio sono presenti molte aziende poco conosciute, ma che svolgono delle funzioni molto importanti ed innovative. Una di queste è la TCM Group srl, situata nella zona industriale di San Salvo.

Le origini dell’azienda risalgono all’11 settembre 2000, quando gli attuali titolari Beniamino Tambelli e la moglie fondano la loro prima società: la TCS, specializzata nel settore riguardante l’automazione e la costruzione di quadri elettrici. Successivamente, nel 2004, l’azienda subisce una prima modifica rilevante: viene fondata un’altra società, la TCM, dedicata alla carpenteria e alla meccanica di precisione. Nel 2011 nasce la IMS, specializzata nella manutenzione e revisione meccanica ed elettrica delle grandi linee produttrici, per rispondere alla proposta lavorativa della Pilkington, uno dei maggiori clienti della società.

Negli ultimi anni l’azienda si è sviluppata ulteriormente, arrivando a contare 80 dipendenti e una crescita annua del 25%. Una delle maggiori capacità della società è quella di riuscire a fornire al cliente un prodotto “chiavi in mano”, ovvero partendo dallo studio di fattibilità e dal progetto iniziale fino ad arrivare al prodotto completo. Inoltre, per riuscire a rimanere competitivi sul mercato anche nei momenti di crisi, si dedica alla meccanica di precisione e alla produzione di stampi e calibri per la curvatura del vetro, componenti di macchinari per pannolini e fibre di vetro e parti meccaniche per il settore navale e petrolifero.

Grazie alla vasta gamma di prodotti realizzati, la TCM lavora in stretta collaborazione con alcune importanti multinazionali, tra le quali Pilkington, Comau e Honda. Per la Pilkington si occupa sia della manutenzione di due reparti interni e di due stabilimenti satelliti, Bravo e Primo, sia di ciò che riguarda la terza lavorazione del vetro e di calibri e stampi per produrlo. Per la Comau si occupa della realizzazione di linee di produzione riguardanti il “power train”, ovvero l’unità motoristica dell’industria FCA, e il “body welding”, ovvero la scocca delle auto. Per Honda si dedica alla costruzione delle linee di montaggio dei telai dei vari modelli.

Dal 2005, 31 dipendenti sono destinati alla manutenzione e al montaggio di nuovi impianti esteri fino all’inizio della loro produzione. Altro fattore di crescita è la capacità di adattarsi al cambiamento del mondo del lavoro, con l’istituzione di nuovi metodi lavorativi, una selezione molto dettagliata dei loro dipendenti e un’amministrazione flessibile e capace di gestire ogni tipo di situazione.

Entrando in azienda abbiamo percepito subito l’armonia presente all’interno dell’ambiente lavorativo, sin da quando il proprietario e il responsabile sono arrivati per accoglierci. Loro, infatti, si sono mostrati estremamente cordiali e disponibili nei nostri confronti e ci hanno anche permesso di effettuare un tour all’interno dello stabilimento per osservare da vicino ciò che viene prodotto.

La struttura è moderna, infatti sono presenti persino numerose opere d’arte, mentre i macchinari sono di ultima generazione, per permettere maggiore facilità d’uso ed alta precisione, garantendo nello stesso tempo la sicurezza. Una particolarità dell’azienda è quella di mettere a disposizione dei dipendenti una lezione settimanale di yoga per alleviare lo stress accumulato durante il lavoro e di aver adottato come slogan la frase “l’unico modo perfare un ottimo lavoro è amare quello che fai” per motivare i dipendenti nelle loro mansioni quotidiane.

Mattia Cimini

Vincenzo Frascaria

Federica Galizia

Nicola Natale

Davide Tartaglia

Nicola Troilo