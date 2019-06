Autovelox S.S. 16, Turdò: "Non serve per la sicurezza ma è un vero e proprio atto di macelleria sociale"

Nella giornata di oggi è pervenuto alla nostra sede il verbale n.4085 dopo appena pochi giorni di funzionamento e utilizzo dell’autovelox Multiradar S580 fornito dalla ditta CtsElectronicssnc di Cannara(PG) per conto di Soes S.p.A. di Telese Terme(BN) sul tratto stradale SS16 Adriatica al km 511+900 del Comune di Vasto.

Addirittura un automobilista è arrivato con quattro verbali dico quattro.

Nella prossima settimana realizzeremo la perizia tecnica che dimostrerà tante cose. In primis che l’autovelox è non visibile e non segnalato durante la notte che non vuole dire in orario notturno cioè dalle 22,00 alle 7,00 del mattino, in inverno alle 16,30 è già notte. Nessun segnale lampeggiante è visibile sia sulla postazione medesima sia nei cartelli segnalatori.

Precisiamo come dimostreremo in tribunale davanti al Giudice di Pace e come confermato dalla Cassazione che sono impugnabili se viene effettuata nel senso contrario all’autorizzazione del Decreto Prefettizio, quindi in parole povere le multe fatte al veicolo che transita in direzione Foggia sono tutte illegittime.

Poi da un primo monitoraggio continuando di questo passo entro fine anno verranno elevati circa 50000 verbali al costo medio di 140 euro cadauno sono 700,00 euro di incasso per il Comune( caro Sindaco Menna se non è “ macelleria sociale “ questa , me la dica lei che cosè), gli automobilisti pensavano che questa Amministrazione avesse una sensibilità diversa verso gli ultimi ed i poveri che usano quella strada per recarsi in ospedale o nel posto di lavoro oppure per fare spesa nei vostri iper a Vasto, non immaginavano tanta famelica accidiosità contro il popolo.

Invitiamo gli automobilisti a recarsi presso la nostra associazione e fare ricorso e non darla vinta a questi novelli vampiri che infestano il nostro territorio.