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Grande attesa per la manifestazione “Bocciando s’impara” al Bocciodromo “Il Comunale”

| di Tonia Palmini
| Categoria: Attualità | Articolo pubblicato in Spazio Aperto
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FERVONO  I PREPARATIVI AL BOCCIODROMO "IL COMUNALE" PER LA MANIFESTAZIONE CHE CONCLUDE IL PROGETTO FIB "BOCCIANDO S'IMPARA" CHE HA COINVOLTO LE CLASSI III, IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA RIPALTA ,PLESSO  DELL'I.C. 2 SAN SALVO..DURANTE GLI  8 INCONTRI ,PER CLASSE,SVOLTI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RIPALTA ,GLI ALUNNI HANNO APPRESO I GESTI TECNICI DELLO SPORT DELLE BOCCE ATTRAVERSO GIOCHI DI SQUADRA E INDIVIDUALI..LE TECNICHE APPRESE SONO STATE CONSOLIDATE DA INCONTRI TENUTI SUI CAMPI DEL BOCCIODROMO,DOVE TANTISSIMI RAGAZZI HANNO TROVATO GRANDE INTERESSE PER QUESTO SPORT, AVVINCENTE NON TROPPO CONOSCIUTO.QUESTO POMERIGGIO DALLE ORE 17,00 IN POI SI SFIDERANNO IN GARE INDIVIDUALI ATTRAVERSO DUE GIOCHI CHE VEDONO IN AZIONE L'ACCOSTO E LA BOCCIATA,I DUE GESTI -MADRE DELLO SPORT DELLE BOCCE,SICURAMENTE SARA' UN POMEROGGIO CARICO DI EMOZIONI E DIVERTIMENTO.

Tonia Palmini

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