Per procedere alla sistemazione degli allacci alla nuova rete idrica dalle ore 9.30 alle 16.00 di oggi, giovedì 6 giugno 2019, verrà sospesa l’erogazione alle palazzine che insistono in piazzale Verrazzano a San Salvo Marina. Lo comunica la Sasi scusandosi per gli eventuali inconvenienti e disservizi.