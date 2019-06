La Costituzione Italiana il tema della recita di fine anno della scuola primaria di via Ripalta

La scuola primaria di via Ripalta dell'Istituto comprensivo 2 ha concluso l'anno scolastico con la recita "Una sana e robusta costituzione", messa in scena dagli alunni delle classi quinte. Una guerra interrompe il normale svolgimento della vita quotidiana e alla fine del conflitto resta un cumulo di macerie. La gente, disorientata, ha bisogno di avere dei riferimenti per iniziare a ricostruire la propria vita...ci vogliono delle regole, come in un gioco, che tutelino tutti i cittadini.

Uno spettacolo per conoscere la Costituzione italiana ed imparare il valore delle regole della convivenza civile attraverso il teatro e la musica.

Al termine della performnce, le parole della Costituzione rompono le righe e si mettono a giocare. Così gli articoli diventano filastrocche, immagini poetiche per far conoscere i principi fondamentali, i doveri inderogabili e i diritti inviolabili come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la giustizia, la dignità e il lavoro. Gli insegnanti Luca Baldassarre, Mirella De Dominicis, Evelina Fantilli, Teresa Ottaviano, Vera Pannunzio e Ernestina Vicoli esprimono grande soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, che è stata resa possibile grazie anche ad una collaborazione efficace scuola-famiglia. Il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza hanno partecipato alla lodevole iniziativa. Gli inseganti ringraziano il sindaco per essere intervenuta.