Borghi d'Abruzzo: Monteodorisio Pubblicato il: 06/06/2019, 21:59 | di Redazione | Categoria: Attualità

Tweet STAMPA STAMPA

Monteodorisio non è soltanto un paese, è anche un borgo, quindi senza dubbio nasconde qualche "bellezza". Con la partecipazione straordinaria di Renato il bidello, anziano e genuino abitante del paese che ci ha riservato una "sorpresa", in queste immagini, un viaggio senza tempo per i vicoli e le piazze di Monteodorisio.

Redazione