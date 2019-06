Incendio Civeta, Pd: “Siamo preoccupati per la salute e le tasche dei cittadini”

A quasi tre mesi dal sequestro della terza vasca del Civetaesprimiamo forte preoccupazione per la salute dei cittadini a seguito dell’incendio (il terzo in un anno) sviluppatosi al suo interno.

A quasi tre mesi dal sequestro della terza vasca del Civetaesprimiamo forte preoccupazione anche per le tasche dei cittadini.

A quasi tre mesi dal sequestro della terza vasca del Civetaassistiamo inoltre e ancora al silenzio assordante della Regione Abruzzo, degli esponenti locali in Regione Sabrina Bocchino per Vasto, Manuele Marcoveccio per Cupello, Nicola Campitelli per tutto il comprensorio quale assessore con delega ai Rifiuti e Tiziana Magnacca quale membro dell’Agir per San Salvo.

Da quel 20 marzo 2019, giorno del sequestro della terza vasca, dalla Regione Abruzzo e dagli esponenti della Lega locale nessuna azione utile per risolvere la questione è stata da loro mossa. Riteniamo questo atteggiamento gravissimo.

Riteniamo inoltre e infine che i problemi non si risolvono con i comunicati stampa. Di questi ne abbiamo letti fin troppi. Ora servono azioni concrete.

Dal canto loro gli esponenti del PD in Regione sono da tempo a lavoro per sollecitare gli organi competenti. Per la salute e le tasche dei cittadini è ora che la maggioranza in Regione inizi a fare altrettanto.