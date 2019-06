San Salvo: tra novità e conferme presentato il cartellone dell'estate 2019

Presentato nell'aula consiliare del comune di San Salvo il calendario delle manifestazioni che animeranno l'estate 2019. Da giugno a settembre musica, gastronomia, cultura e sport. Tra gli eventi di spicco ci sono i già annunciati Rds Play on Tour Summer Edition (3 e 4 agosto), organizzato dall'associazione culturale Progetto Sud insieme al concerto dei Sud Sound System(9 agosto), e la Pfm (24 agosto), Cristina D'Avena con i Bim, Bum, Bam (7 agosto), l'Orchestraccia (5 agosto) e il concerto di Burns, Golinelli e Hunt (12 agosto), organizzati dalla New Generation. Torna Nottambula (13 agosto), che però si terrà alla Marina, il Festival dello Street Food dal 18 al 21 luglio e sarà allestita una pista di pattinaggio di ghiaccio, aperta ovviamente solo per le ore serali. Lady Over Italia, con la finalissima il 9 agosto, presentato nei giorni scorsi.

Appuntamento con la musica lirica il 23 agosto con "La Bohème", in piazza San Vitale.

Confermati altre manifestazioni "San Salvo Musica Festival" il 5 luglio, l'Holi Color il 10 agosto, Tartufo D'Amare (14, 15, 16 e 17 agosto), Il prodotto Topico, Raggae Summer Festival il 26, 27 e 28 luglio, la cena del Mosaico prevista per il 3 agosto e il 16 luglio la serata di beneficenza con la Festa del gelato al cioccolato alla gelateria "I 3 scalini".

Si terrà il tradizionale appuntamento con la settima edizione del Premio Artese Città di San Salvo organizzato in collaborazione con il Lions club con la finale e la premiazione il 22 agosto.

Per lo sport il 22 giugno si terrà il 15esimo Trofeo podistico città di San Salvo in memoria di Dino Potalivo e il 7 agosto il secondo memorial Andrea Todaro.

Resterà aperto inoltre, in occasione degli eventi nell'area del centro, il museo della Porta della Terra e ogni domenica è possibile prenotare una visita all'acquedotto romano ipogeo.

Eventi distribuiti tra la Marina il centro città: interessate dalle manifestazioni estive quest'anno saranno anche via Vespucci che verrà chiusa al traffico dal 1 luglio, via Magellano, piazza Arafat, oltre al piazzale Cristoforo Colombo.

Sono stati destinati all'estate sansalvese 60mila euro. Soddisfazione da parte del sindaco Tiziana Magnacca che ha ringraziato l'assessore alla cultura Maria Travaglini e allo sport Tonino Marcello, per l'impegno nel cercare di stilare un calendario che accontentasse tutti i gusti. "Abbiamo deciso di non aumentare le tasse e di non applicare la tassa di soggiorno", afferma Magnacca, "C'è tanto lavoro dietro, sarebbe stato facile con un budget di 400mila euro fare un cartellone con nomi di richiamo ma abbiamo deciso di non andare a incidere sulle tasche dei cittadini. In un Comune come il nostro le risorse non vanno sprecate. I numeri parlano, negli ultimi anni le attività aperte, soprattutto dai giovani, sono aumentate, segno che in questi anni è stato fatto un lavoro per incrementare la capacità attrattiva della nostra Marina".