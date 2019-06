"Bocciando s'impara", concluso con entusiasmo il progetto al bocciodromo comunale di San Salvo FOTO

LA FENICE ABRUZZESE RISORGE A SAN SALVO

Giovedì 6 giugno 2019 si è svolta, presso il Bocciodromo Comunale San Salvo di Chieti, la festa finale del progetto "Bocciando si Impara" con i ragazzi delle classi III, IV e V della Scuola Primaria Ripalta. Hanno partecipato circa 90 ragazzi, seguiti ed istruiti da giovanissimi volontari della società e da Tonia Palmini, educatrice scolastica FIB che da anni sta creando un ambiente intorno a sé dove le bocce sono protagoniste. Giornata intensa con giochi finali, tra cui staffetta e tiro in accosto, merenda, premiazioni e divertimento. Massiccia la presenza dei familiari e di alcuni soci della bocciofila.

Mi sono complimentato personalmente con tutti i genitori, istruttori e ragazzi per il comportamento tenuto durante tutta la manifestazione: rispetto delle regole, rispetto dell'altro, rispetto dell'istruttore e rispetto di se stessi. Sono rimasto particolarmente sorpreso del livello tecnico raggiunto dai ragazzi durante questo breve lasso temporale nel quale il progetto si è evoluto.

In qualità di referente nazionale del Centro Studi FIB per l'attività giovanile e paralimpica, mi congratulo per la riuscita del progetto, che sicuramente avrà un continuo, ed assicuro la totale vicinanza della FIB a questa nuova realtà abruzzese.

"Non amareggiati delle sconfitte e dei fallimento. Non attribuire agli altri la colpa. Impara ad accettarti e vincerai nella vita".

~ Skywalker ~

Grazie San Salvo. Grazie Chieti. Grazie Abruzzo. Che le bocce ritornino ad essere in voi!

.